Coronavirus : le nombre de contaminations en Normandie a fortement progressé depuis Noël

La Normandie est très mobilisée dans le cadre du lancement de la vaccination et montre de premiers résultats prometteurs, relatent les autorités sanitaires. Depuis le 4 janvier, la campagne mise en place dans la région a permis de vacciner 15 645 personnes parmi les publics prioritaires (soit 474 pour 100000 habitants) :



- Les personnes âgées en EHPAD ou en unité de soin de longue durée.

- L’ensemble des soignants de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités.

- Les pompiers de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités.

- Les aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités.

- Personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées