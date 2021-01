La vaccination contre la Covid-19 a débuté en Normandie le 4 janvier au CHU de Rouen. Depuis lundi, la campagne vaccinale s’intensifie dans la région :



• Plus de 40 établissements de santé publics et privés ont démarré la vaccination de leurs professionnels volontaires de plus de 50 ans ou avec des risques de forme grave.



• Une dizaine d’EHPAD a commencé à vacciner leurs résidents et professionnels de plus de 50 ans ou avec des risques de forme grave.



• 8 centres de vaccinations sont déjà ouverts aux professionnels de santé libéraux, aux aides à domicile, aux ambulanciers, et aux pompiers de plus de 50 ans ou avec des risques de forme grave.



D’ici le début de semaine prochaine, 18 nouveaux centres de vaccination seront accessibles.