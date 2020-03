Coronavirus : le bilan s'alourdit en Normandie, avec 16 décès et 75 nouveaux cas depuis hier

Le coronavirus est à l'origine de la mort de six personnes de plus entre hier et aujourd'hui mardi, en Normandie. Ce qui porte à 16 le nombre de décès à l'hôpital depuis le début de l'épidémie.



A ce jour, et depuis le 24 février, 586 personnes, soit 75 de plus qu'hier, ont été testées positives au coronavirus Covid-19, dans les cinq départements normands. Chaque jour, 3 300 analyses sont effectuées en Normandie auprès de personnes qui présentent des symptômes.