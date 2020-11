Coronavirus : la situation est très préoccupante, juge l'Agence régionale de santé de Normandie

« Du fait de ces nouvelles contaminations, très nombreuses bien qu’en très léger retrait par rapport à la semaine précédente (retrait qui devra se poursuivre plusieurs jours pour être confirmé), le nombre d'hospitalisations, le nombre d'admissions en réanimation et le nombre de décès va continuer d’augmenter dans les semaines à venir » (ARS) .

, martèle l’Agence régionale de santé (ARS). La 2ème vague est déjà deux fois plus importante que le pic du printemps, son impact sur les hôpitaux et la médecine de ville progresse toujours et les décès accélèrent, relève l’autorité sanitaire dans son dernier point de situation, publié ce mardi soir.Le taux d’incidence pour la région « reste très élevé », à 319,42 pour 100 000 habitants (contre 328,74 le 3/11).Cette incidence est le reflet des malades qui ont été diagnostiqués précédemment. Un malade contaminé va développer des symptômes 4 à 5 jours après, et les formes graves apparaissent entre 8 et 10, voire 15 jours après la contamination.