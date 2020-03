Coronavirus : la seconde édition du FÊNO prévue à Rouen est reportée en octobre

Face à l’épidémie de coronavirus COVID-19 en France, la Région Normandie a décidé, en lien avec les autorités nationales et par mesure de précaution, de reporter la seconde édition du Festival de l’excellence normande (FÊNO) qui devait se tenir du 10 au 12 avril prochain au Parc des expositions de Rouen (Seine-Maritime).



« Cette décision est prise en responsabilité envers les 450 exposants déjà inscrits et les futurs visiteurs de ce festival de l’excellence « made in Normandie » », explique-t-on à la Région Normandie.



L’événement est reprogrammé du 23 au 25 octobre 2020.



En 2019, la 1ère édition du FÊNO avait réuni plus de 25 000 visiteurs et 350 exposants sur trois jours à Caen.