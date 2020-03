Coronavirus : la Seine-Maritime restreint un certain nombre de services publics

Le département de la Seine-Maritime vient de décider d’une série de mesures en lien avec le Covid-19. Ces mesures concernent les services à destination du public, en particulier les personnes « les plus fragiles ».



En voici le détail :



• L’instruction et le versement des prestations sociales du Département sont maintenus.



• Sur tout le territoire de la Seine-Maritime, les Centres médico sociaux (CMS), les Centres de protection maternelle infantile (PMI) et les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont fermés au public. Cependant, un accueil téléphonique est maintenu en cas d’urgence. Des consultations seront assurées uniquement sur rendez-vous pour les cas les plus urgents.



• Suite aux décisions du gouvernement, nous vous rappelons que les EPHAD sont fermés à toutes personnes venant de l’extérieur.



• Les Maisons d’assistants maternels (MAM) restent possiblement ouvertes dans les conditions fixées par l’ARS, à savoir : un accueil limité à un maximum de 10 enfants.



• Les assistants maternels peuvent continuer à accueillir les enfants pour lesquels ils sont agréés et également leurs propres enfants, à condition que le nombre total d’enfants soit inférieur à 10.



Par ailleurs, au titre des mobilités, voici les dispositions mises en œuvre par le Département :



• Il a été décidé de maintenir le fonctionnement, aux horaires normaux, des bacs de Mesnil-sous-Jumièges, Yainville, Duclair, La Bouille, et Val-de-la-Haye.



En revanche, les bacs de Quillebeuf-sur-Seine, Dieppedalle et Jumièges sont arrêtés jusqu’à nouvel ordre.



• La Direction des routes et la direction de l’environnement restent mobilisées en équipes restreintes afin d’assurer l’entretien des voiries départementales et des ouvrages de lutte contre les inondations.



Enfin, la collectivité départementale a acté la fermeture de ses collèges qui restent mis à disposition de l’Éducation nationale pour d’autres nécessités.



• Les sites et musées départementaux sont également fermés.



• En conséquence de la fermeture du restaurant administratif, le Département a organisé la redistribution des denrées périssables à des associations caritatives.

Le Département de la Seine-Maritime veillera à relayer toutes nouvelles informations nécessaires, notamment en cas d’évolution de l’actualité nationale.