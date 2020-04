Coronavirus : la Normandie compte désormais 81 morts et 185 malades en réanimation

Afin d’apporter un soutien aux établissements de santé de la région Île-de-France, des opérations de transferts de patients sont en cours par hélicoptère et par la route vers la Normandie, aux CHU de Rouen et de Caen : depuis hier et jusqu’à demain vendredi, 30 premiers patients sont attendus.



De nouveaux transferts vers la région pourront intervenir durant le week-end, indique l'Agence régionale de santé.