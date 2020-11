Coronavirus : l'amélioration des indicateurs se confirme en Normandie, constate l'Agence régionale de santé

« Le taux d’incidence continue de baisser et atteint 135,77 pour 100 000 habitants (contre 164,16 le 17/11). Une diminution du taux d’incidence des 65 ans et plus est également observé » . (Agence régionale de santé)

L’amélioration des indicateurs de suivi épidémiologiques se confirme en Normandie : « le pic de la seconde vague a été atteint, mais la vigilance reste plus que jamais de mise au vu de la mobilisation très forte du système de santé qui persiste », observe l'Agence régionale de santé (ARS) dans son point de situation, ce mardi 24 novembre.En résumé, le ralentissement du nombre d'entrées en hospitalisation conventionnelle et en réanimation se poursuit et le taux de positivité décroît également pour atteindre 12,04 % contre 13,63% le 20 novembre.