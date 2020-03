Coronavirus : l’accès des établissements scolaires de l’Eure interdit aux élèves et enseignants de l’Oise

Les établissements concernés par cette mesure sont les écoles, collèges et lycées ainsi que leurs dispositifs périscolaires et les établissements relevant de l’enseignement agricole, détaille la préfecture dans un communiqué.



« A ce titre, sont concernés, les élèves (hors BTS et CPGE), les personnels de direction, les personnels enseignants, d’éducation et de surveillances, les autres personnels et intervenants ainsi que les parents d’élèves ».



« Cette mesure entre en application à compter de ce jour, 8 mars 2020, jusqu’au 22 mars 2020 inclus ».



Selon la préfecture, cette mesure « s’attache à limiter tout déplacement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion du virus ».