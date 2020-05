Coronavirus en Normandie : un décès en Seine-Maritime et aucun nouveau cas diagnostiqué

Le nombre de personnes hospitalisées et de celles admises en réanimation a marqué un nouveau recul ces dernières 24 heures en Normandie, respectivement : - 4,17% et -19,64%.



Autre bonne nouvelle : un seul décès a été enregistré, en Seine-Maritime, et aucun nouveau cas confirmé de Covid-19 n’a été diagnostiqué depuis hier dans les cinq départements normands.



Cependant, 575 personnes sont encore ce soir hospitalisées en Normandie, soit quinze de moins par rapport à mardi.



Ces patients sont répartis ainsi :

• 146 personnes dans le Calvados

• 116 dans l’Eure

• 55 dans la Manche

• 65 dans l’Orne

• 193 en Seine-Maritime.



Parmi elles, donc, 90 sont en réanimation, soit vingt-deux de moins qu’il y a vingt-quatre heures.



Concernant le nombre de personnes sorties de l’hôpital après guérison, il s’élève à 1 089 à ce jour.