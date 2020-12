Coronavirus : en Normandie, le nombre de patients en réanimation repart à la hausse

Comme chaque semaine, l'Agence régionale de santé de Normandie fait un point bi-hebdomadaire (mardi et vendredi) sur la situation sanitaire. Une façon pour les professionnels de santé de suivre l'évolution de l'épidémie.



Les derniers chiffres publiés ce soir, ne sont pas particulièrement bons. Ils nous apprennent que le taux d'incidence en Normandie continue sa progression et passe de nouveau au-dessus des 100 cas pour 100 000 habitants pour atteindre 102,47 (contre 94,8 le 18/12). Le département de l'Orne atteint un taux record de 194,7.



Le nombre de reproduction effectif (R0) est également à nouveau en progression après des semaines de baisse, il est désormais de 1,04.



Avec 1142 personnes hospitalisées pour Covid-19 au 21 décembre (contre 1089 mardi dernier), l’augmentation du nombre d’hospitalisations persiste. Alors qu’une stabilité était observée, le nombre de patients en réanimation repart lui aussi à la hausse (87 contre 79 mardi).



La Normandie compte à ce jour 67 foyers de contamination (clusters), dont 39 en Ephad et 15 en établissements de santé.