Coronavirus en Normandie : deux morts dans l’Orne en 24 heures

* L’écart supplémentaire de 3 244 cas confirmés par rapport aux données d’hier s’explique par l’ajout d’un nouveau laboratoire transmettant des données quotidiennes depuis le 4 mai 2020 et rétrospectives depuis le 16 mars 2020, ce qui contribue à améliorer l’exhaustivité de la surveillance du COVID-19.



Le nombre de cas supplémentaires dans les 24 dernières heures tient compte des données actualisées avec ce nouveau laboratoire.



** Le total des décès est la somme des décès survenus à l’hôpital et des décès survenus au sein des établissements - ESMS (hors hôpital) -



*** ESMS : établissements sociaux et médico-sociaux.