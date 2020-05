Coronavirus en Normandie : aucun décès en 24 heures et baisse des hospitalisations

L’Agence régionale de santé de Normandie rappelle que pour réussir la levée progressive du confinement, « il faut plus que jamais poursuivre nos efforts pour freiner l’épidémie et éviter une 2ème vague épidémique ».



L’application scrupuleuse de l’ensemble des mesures barrières, le respect de la distanciation physique minimale d’un mètre et la réduction au maximum du nombre de nos contacts sont indispensables.