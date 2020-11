Coronavirus en Normandie : 1392 personnes sont hospitalisées à ce jour, dont 167 en réanimation

« Après des semaines d'accélération, l'incidence observe un retrait au cours des derniers jours. Il faut cependant rester prudent, cette évolution devra se poursuivre plusieurs jours pour être confirmée », observe l'ARS.

Selon le dernier point de situation publié ce vendredi soir par l'Agence régionale de Sante (ARS) le taux d’incidence en Normandie reste très élevé et largement au-dessus du seuil d’alerte, à 269,7 pour 100 000 habitants (contre 319,42 mardi).Cette incidence est le reflet des malades qui ont été diagnostiqués précédemment. Un malade contaminé va développer des symptômes 4 à 5 jours après, et les formes graves apparaissent entre 8 et 10, voire 15 jours après la contamination : « le pic des hospitalisations est encore à venir ».