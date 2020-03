Coronavirus : deux personnes âgées décédées en Seine-Maritime, ce qui porte à 9 le nombre de morts en Normandie

Le coronavirus continue de faire des victimes. En Seine-Maritime, deux nouveaux décès sont signalés ce dimanche soir par l’Agence régionale de santé (ARS). Il s'agit de deux hommes, âgés de 71 et 82 ans, porteurs du coronavirus Covid-19.



Le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie est de 9 en Normandie (8 hommes et 1 femme, avec un âge médian de 79 ans).



A ce jour, et depuis le 24 février, 462 personnes ont été testées positives au Covid-19 en Normandie, dont 117 nouveaux cas depuis hier samedi : 24 dans la manche ce qui porte à 87 le nombre de personnes infectées, 30 dans le Calvados (129 cas), 42 en Seine-Maritime (170 cas), 13 dans l'Eure (53 cas) et 8 dans l'Orne (23 cas).



Sur l'ensemble de ces malades, 126 personnes sont actuellement hospitalisées : 19 dans la Manche, 20 dans le Calvados, 71 dans la Seine-Maritime, 12 dans l’Eure, 4 dans l’Orne.