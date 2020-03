Coronavirus : deux nouveaux décès au centre hospitalier d'Elbeuf (Seine-Maritime)

Deux personnes porteuses du coronavirus Covid-19 sont décédées au centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers, annonce ce mercredi soir l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie.Il s’agit de deux hommes âgés respectivement de 75 et 65 ans. L’un d’entre eux présentait des facteurs de risque importants. Le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie est de trois en Normandie. Le 6 mars, un homme de 86 ans est décédé à l'hôpital d'Elbeuf.Le bilan des personnes contaminées au coronavirus, depuis le vendredi 28 février, fait état de 208 personnes testées positives au COVID-19 en Normandie, dont 34 nouveaux cas depuis hier mardi :42 cas dans la Manche, dont 10 nouveaux cas71 cas dans le Calvados, dont 5 nouveaux cas57 cas en Seine-Maritime, dont 18 nouveaux cas29 cas dans l’Eure, aucun nouveau cas9 cas dans l’Orne, dont 1 nouveau casParmi elles, 3 personnes sont donc décédées.A ce jour en Normandie, 45 personnes hospitalisées ont été recensées par le nouveau système de surveillance*.* La surveillance du Covid-19 s’est modifiée au cours des différentes phases de l’évolution de l’épidémie. Aux stades précoces, la confirmation biologique était systématique pour les cas possibles et à l’issue de ce test soit le cas était exclu soit confirmé. Le nombre de cas confirmés reflétait de façon fiable l’évolution de l’épidémie dans le temps et l’identification de zones de circulation virale était possible.