Coronavirus : deux nouveaux clusters identifiés en Seine-Maritime, à Belbeuf et Fécamp

De même, un cas confirmé de Covid-19 a été identifié dans une entreprise de Fécamp et dix cas contacts à risque ont été recensés et testés : deux sont positifs, quatre sont négatifs, quatre autres sont en attente. « Les autres salariés vont être également invités à se faire dépister », préviennent les autorités sanitaires.



Concernant les cas de Belbeuf et de Fécamp, « les équipes de l’ARS et de l’Assurance maladie ont rapidement lancé les investigations nécessaires pour identifier les cas contacts, leur donner des consignes précises sur les mesures de précaution à respecter et leur proposer un test de dépistage. Toutes ces personnes sont actuellement isolées pour une durée minimale de 14 jours »