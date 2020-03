Coronavirus : des employés de la société Holophane aux Andelys (Eure) testés positifs

Des nouveaux cas de personnes testées positives au Covid-19 ont été confirmés aujourd’hui, jeudi 12 mars, dans le département de l’Eure. Il s'agit de personnes travaillant au sein de la même entreprise, la société « Holophane » basée aux Andelys. Ce sont des cas contacts d’un cas Covid-19 diagnostiqué lundi dans cette entreprise qui travaille pour l'industrie automobile et emploie trois-cents salariés.



« La chaîne de contamination est donc, en l’espèce, bien établie. Des actions sont d’ores et déjà engagées pour éviter la propagation du virus, conformément à la doctrine nationale du stade 2 de l’épidémie », expliquent la préfecture de l’Eure et l’Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué commun.