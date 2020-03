Coronavirus : de nouveaux cas en Seine-Maritime, dans l’Eure et le Calvados

Les cinq départements normands sont désormais touchés par l’épidémie avec 10 cas dans la Manche, 20 cas dans le Calvados, 19 cas en Seine-Maritime, 17 cas dans l’Eure et 2 cas dans l’Orne.



A ce jour, 8 personnes sont hospitalisées (2 dans le Calvados, 2 dans la Manche, 2 en Seine-Maritime, 1 dans l’Eure et 1 dans l’Orne) et 59 personnes sont prises en charge à domicile.



Un homme de 86 ans, positif au coronavirus, est décédé le 6 mars à l’hôpital des Feugrais, en Seine-Maritime.



« A ce stade, l’état de santé des 67 personnes prises en charge n’est pas préoccupant », selon l’Agence régionale de santé.