Coronavirus : cellule de crise et mise en quarantaine d'agents territoriaux à Évreux

« Les agents concernés, qui ne subiront aucune perte de salaire, doivent simplement communiquer à la direction des ressources humaines de la collectivité un justificatif de séjour au sein d’un pays à risque. Dans la mesure du possible, selon les missions des agents concernés, le télétravail sera mis en place ».

« Ce dispositif a pour mission prioritaire d’être très réactif pour informer en temps réel les habitants des éventuelles mesures à prendre et engager les adaptations nécessaires des services publics municipaux à la situation ».

« Agir sans céder à la psychose ». Tel est le credo du maire d’Évreux et président d’Évreux Portes de Normandie. Dans le contexte évolutif concernant les risques d’une éventuelle épidémie de coronavirus, Guy Lefrand, médecin de profession, a annoncé ce mercredi la mise en place d’une cellule de crise et une série de mesures concrètes.• En premier lieu, les agents de la ville d’Évreux et de l’agglomération Évreux Portes de Normandie qui rentrent d’un séjour en provenance d’une zone à risque (Chine, Corée du Sud, Singapour, Italie) sont invités à rester chez eux pendant 14 jours, soit le temps d’incubation après une éventuelle contamination., explique le maire dans un communiqué.Pour ces mêmes agents, en cas de signe d’infection respiratoire, il convient de faire appel au 15, sans se rendre aux Urgences ni chez son médecin traitant.• Une cellule de crise est constituée, sous l’autorité de Guy Lefrand, pour suivre au jour le jour la situation sur le terrain et appliquer les recommandations de la préfecture et de l’ARS (agence régionale de santé), dans le cadre d’un suivi quotidien.Enfin, le maire indique qu’une communication sera faite, par voie de presse, sur l’évolution de la situation et les conséquences que cela peut avoir sur la vie quotidienne des habitants à Évreux et au sein de l’agglomération Évreux Portes de Normandie.