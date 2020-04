Coronavirus : Maison Berger, dans l'Eure, va produire 900 000 flacons de gels hydro-alcooliques

« Ce défi est lourd à relever pour Maison Berger. L’outil de production n’est en effet pas adapté à ce type de fabrication, la formule est exigeante et de fortes tensions existent sur les matières premières (disponibilité et prix) », souligne-t-on à la Région Normandie, dont le président Hervé Morin a prévu d'aller, mardi prochain, à Bourgtheroulde pour visiter la chaîne de production mise en place tout spécialement par l'entreprise.



Pendant les quatre prochaines semaines, l'industriel eurois va produire exclusivement des solutions en flacons de 250 ml et 500 ml. Plus de 900 000 flacons de solutions hydro-alcooliques sortiront de cette chaîne de production restructurée, dont la formule est régulièrement testée, avec succès.



Maison Berger va fournir gratuitement, pendant la période de production, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen en gels hydro-alcooliques.



Les flacons sont destinés prioritairement aux pharmacies et aux entreprises, dont le maintien de l’activité dépend de l’utilisation de ces gels. Le reste de la production sera distribuée au niveau national.