Coronavirus : Évreux et son agglomération adaptent leurs dispositifs

Une nouvelle série de dispositions est arrêtée par le maire d’Évreux et président d’Évreux Portes de Normandie afin d’endiguer l’expansion de l’épidémie, assurer la continuité des services publics territoriaux et répondre à des besoins essentiels de la population.



À la demande de la préfecture de l’Eure et en accord avec celle-ci, les enfants des personnels soignants de la Ville et de l’agglomération sont accueillis dans des établissements de la collectivité (centre Alfred-de-Musset à La Madeleine et crèches Isambard et Madiba à Évreux et crèche de Saint-Sébastien-de-Morsent).



Les locaux afférents feront l’objet d’une surveillance sanitaire accrue avec des opérations de nettoyage et de désinfection toutes les deux heures.



Les enfants seront répartis par petits groupes, d’environ dix élèves.