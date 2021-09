Coronavirus : 82% des Normands sont complètement vaccinés, assure l'Agence régionale de santé

Normandie : 30,8

Le virus est toujours là et continue de circuler. Mais sa progression semble se stabiliser à en juger par le taux d’incidence qui reste sensiblement le même qu’il y a une semaine, voire en léger recul.A ce jour, selon les chiffres publiés ce mardi soir par l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, il est de 30,85 nouveaux cas pour 100 000 habitants (contre 32,48 lors du dernier point de situation).La Normandie continue globalement de présenter le plus faible taux du territoire. Cependant, alors que les départements de l'Orne, de la Manche et du Calvados continuent de présenter les taux d'incidence les plus faibles (moins de 21 nouveaux cas pour 100 000 habitants), une légère augmentation est observée en Seine-Maritime (+1,8% en une semaine).