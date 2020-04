Coronavirus : 6 nouveaux décès et 126 nouveaux cas confirmés en Normandie en 24 heures

Six personnes atteintes du coronavirus sont décédées ces dernières 24 heures en Normandie (2 dans le Calvados, 1 dans l’Eure, 1 dans la Manche, et 2 en Seine-Maritime).



Le bilan journalier publié ce samedi 4 avril par l’Agence régionale de santé fait par ailleurs état d’une augmentation de 111 personnes hospitalisées, dont 45 en réanimation, et de 126 nouveaux cas confirmés Covid-19, entre vendredi et aujourd’hui samedi.