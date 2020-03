Coronavirus : 257 cas confirmés ce mercredi 4 mars, soit 45 de plus qu’hier, en France

Ce mercredi 4 mars, 257 cas ont été confirmés sur le territoire français, dont 4 personnes décédées. L’ensemble des professionnels de santé (plus de 150 établissements de santé et les professionnels libéraux) sont mobilisés pour limiter la propagation du virus sur le territoire français.



Le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle, dans un communiqué, la conduite à tenir : se protéger soi-même pour une efficacité collective. Pour l’ensemble de la population, le port du masque n’est pas indiqué. Il faut appliquer les mesures d’hygiène régulières et répétées qui constituent une barrière efficace contre la propagation et le risque de contracter le virus du COVID-19.



Il est également conseillé à toute personne présentant des symptômes de type toux ou fièvre d’éviter tout contact avec des personnes fragiles ou âgées, et de ne pas emmener des enfants leur rendre visite.