Coronavirus : 25 000 doses du vaccin AstraZeneca attendues en Normandie

La Normandie recevra dans les prochains jours environ 25 000 doses du vaccin AstraZeneca. Réceptionnée dans les 5 établissements pivots de la région, cette première livraison sera utilisée pour vacciner d’abord les professionnels de santé libéraux et hospitaliers de moins de 65 ans (y compris les sapeurs-pompiers et aide à domicile) ainsi que les résidents et professionnels en foyers d’accueil médicalisés et Maisons d’accueil spécialisées.



Par la suite, avec les prochaines livraisons, la vaccination s’ouvrira aux personnes de 50 à 65 ans ayant des comorbidités, et enfin à l’ensemble des personnes de 50 à 65 ans, indique l’ARS.



Les conditions de conservation de ce vaccin, moins complexes que les deux premiers, permettront par la suite de confier, d’ici la fin du mois de février, aux professionnels de santé de ville - médecins généralistes, puis pharmaciens et infirmiers - la suite de cette campagne.