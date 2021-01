Coronavirus : 1127 personnes hospitalisées en Normandie, dont 93 en réanimation

En Normandie, la campagne de vaccination, coordonnée par l’Agence régionale de santé, a débuté hier lundi 4 janvier. Les premières vaccinations ont été réalisées au CHU de Rouen auprès des professionnels de santé de l’établissement volontaires âgés de plus de 50 ans ou à risque de forme grave et se sont poursuivies ce mardi auprès des résidents des EHPAD et USLD (Unité de soins de longue durée) du CHU.



Aujourd’hui et demain, les quatre autres hôpitaux pivots de la région reçoivent leurs doses pour procéder de même.