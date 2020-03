Coronavirus : 11 nouveaux décès en 24 heures en Normandie

Onze personnes porteuses du coronavirus Covid-19 sont mortes ces dernières 24 heures en Normandie : cinq dans le Calvados, une dans la Manche et cinq en Seine-Maritime. A ce jour, lundi 30 mars, le nombre total de décès en milieu hospitalier depuis le début de l’épidémie est de 43 en Normandie (29 hommes et 14 femmes, avec un âge médian de 80 ans).



Selon le dernier bilan journalier de l'Agence régionale de santé (ARS), 487 personnes sont actuellement hospitalisées en Normandie (soit une augmentation de 55 % en 72 heures, depuis le vendredi 27 mars, où personnes 314 étaient hospitalisées) : 98 personnes dans le Calvados, 41 dans l’Eure, 46 dans la Manche, 28 dans l’Orne, 274 dans la Seine-Maritime



Parmi elles, 138 sont en réanimation

116 personnes sont retournées à domicile



Au cours de la journée d'hier, dimanche 29 mars, 77 passages pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés dans les services d’urgences hospitalières de la région. Ils représentent 10,5% de l’activité totale.



Pour cette même journée de dimanche, 107 consultations pour suspicion de coronavirus ont été enregistrés par SOS Médecins en Normandie. Ils représentent 26 % de l’activité totale tous âges des associations SOS Médecins de la région.





A ce jour, depuis le 24 février, 1 248 personnes ont été testées positives au Covid-19* en Normandie (+ 143 nouveaux cas depuis hier) sur un total de 7 427 prélèvements* réalisés, soit 17 % de positivité (selon les données des trois laboratoires hospitaliers réalisant les PCR Covid-19 en Normandie : CHU de Caen, CHU de Rouen et Groupe Hospitalier du Havre)