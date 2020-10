Confinement : ce qui est ouvert et fermé, autorisé et interdit à compter de ce vendredi 30 octobre

Commerces et établissements recevant du public (ERP) :



Les commerces et établissements recevant du public (ERP) non essentiels seront fermés pendant le confinement. L’ensemble des secteurs faisant l’objet de fermetures administratives bénéficieront d’aide allant jusqu’à 10 000 euros via le fonds de solidarité.



La cellule de continuité économique a été réactivée, le dispositif d’activité partielle est étendu jusqu’au 31 décembre 2020 et les prêts garantis par l’Etat sont prolongés jusqu’au 30 juin 2021. Des dispositifs de prise en charge des loyers pour les PME seront prochainement présentés.



En miroir, contrairement au mois de mars un certain nombre d’activités sont maintenues en particulier :

> les services publics, notamment de guichet,

> les commerces de gros,

> les marchés alimentaires, hôtels et hébergements,

> les transports en commun,

> les retraits et livraisons de commandes

> les laboratoires d’analyse.



Comme lors du premier confinement, sont autorisés à ouvrir :

> les stations service et garages,

> les laveries et blanchisserie,

> les magasins de journaux et bureaux de tabac,

> les opticiens, pharmacies et certains magasin spécialisés.



Les parcs, jardins, plages et plans d’eau restent également accessibles.



Lieux de culte :



Les lieux de culte resteront ouverts pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes et pour les mariages avec un maximum de 6 personnes.



Les cimetières ne fermeront pas pendant le confinement.



Déplacements internationaux :



Si les frontières avec l’Union Européenne restent ouvertes, sauf exception les frontières extérieures sont fermées. Les Français de l’étrangers restent bien sûr libres de regagner le territoire national.



Un test négatif de moins de 72h est obligatoire pour entrer sur le territoire. Par ailleurs dans les ports et les aéroports des tests rapides seront déployés pour toutes les arrivées.