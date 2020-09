Circulation active du virus : la Seine-Maritime vire au rouge, le préfet impose de nouvelles mesures

L’agence régionale de santé (ARS) a, par ailleurs, demandé aux professionnels de santé libéraux et aux établissements de santé de redoubler de vigilance quant à l’information des patients sur les mesures barrières et sur les priorités de dépistage. Il leur a également été demandé de poursuivre l’anticipation d’une augmentation possible des consultations en ville, du nombre de passages aux urgences et des d’hospitalisations de patients symptomatiques Covid-19 dans les établissements.



Les établissements et services médico-sociaux sont chargés quant à eux de veiller à la mise en œuvre rigoureuse des mesures barrières dans leurs structures, de poursuivre les opérations de dépistage et de renforcer leur préparation pour faire face à un éventuel rebond de l’épidémie.