Armada Rouen 2027 : l’affiche officielle plébiscitée par le public

Avec 79 % des suffrages, la proposition de l’agence rouennaise Publidée s’impose nettement. Le résultat apparaît homogène selon les tranches d’âge, même si les deux autres visuels ont légèrement séduit les moins de 35 ans.



L’affiche retenue met en avant les grands voiliers, les quais de Seine et l’atmosphère festive qui accompagne l’arrivée des géants des mers, jusqu’au traditionnel feu d’artifice. « Le public a choisi en faveur des fondamentaux. Les grands voiliers et la fête sur les quais demeurent au cœur de l’identité de l’événement », souligne Jean-Paul Rivière, président de l’association Armada de la Liberté.



Les agences rouennaises Publidée, Komeo et Arise étaient finalistes. Les organisateurs saluent la qualité et la diversité des propositions créatives.



⸻



Les chiffres clés de la consultation

• 14 143 votants

• 54 pays représentés

• 19 pays de l’Union européenne

• 79 % des voix pour le visuel Publidée



L’affiche lauréate entre désormais en phase de finalisation. Elle sera déclinée sur l’ensemble des supports de communication nationaux et internationaux en vue de l’édition 2027.