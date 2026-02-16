Bacqueville-en-Caux : un bâtiment agricole en proie aux flammes

Les sapeurs-pompiers ont déployé deux lances pour venir à bout du sinistre - Illustration Adobe Stock
Un feu s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans une salle de froid de 1 200 m², au sein d’un bâtiment agricole situé au Tilleul, sur la D55 à Bacqueville-en-Caux.Il abritait un stock de pommes de terre.
L’incendie a pris dans une cellule frigorifique dédiée au stockage de pommes de terre. Le bâtiment, d’une surface totale de 2 500 m², a été partiellement impacté par les flammes.
L’incendie a pris dans une cellule frigorifique dédiée au stockage de pommes de terre. Le bâtiment, d’une surface totale de 2 500 m², a été partiellement impacté par les flammes.
Stockage de pommes de terre touché
À leur arrivée, les secours ont engagé deux lances pour contenir et éteindre le sinistre. Le feu a principalement concerné la salle de froid, où étaient entreposées des pommes de terre. Les circonstances exactes du départ de feu restent à déterminer.
Aucune victime n’est signalée. Les dégâts matériels pourraient en revanche être conséquents pour l’exploitation agricole concernée.
Aucune victime n’est signalée. Les dégâts matériels pourraient en revanche être conséquents pour l’exploitation agricole concernée.