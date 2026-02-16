Connectez-vous S'inscrire

Bacqueville-en-Caux : un bâtiment agricole en proie aux flammes



Lundi 16 Février 2026 - 15:06


Un bâtiment agricole a été endommagé par un iincendie cette nuit vers deux heures du matin à Bacqueville-en-Caux (Seine-Maritime). Une salle de froid de 1 200 m² contenant des pommes de terre a été impactée. Aucun blessé n’est à déplorer.



Les sapeurs-pompiers ont déployé deux lances pour venir à bout du sinistre - Illustration Adobe Stock
Un feu s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans une salle de froid de 1 200 m², au sein d’un bâtiment agricole situé au Tilleul, sur la D55 à Bacqueville-en-Caux.Il abritait un stock de pommes de terre.

L’incendie a pris dans une cellule frigorifique dédiée au stockage de pommes de terre. Le bâtiment, d’une surface totale de 2 500 m², a été partiellement impacté par les flammes.

Stockage de pommes de terre touché

À leur arrivée, les secours ont engagé deux lances pour contenir et éteindre le sinistre.  Le feu a principalement concerné la salle de froid, où étaient entreposées des pommes de terre. Les circonstances exactes du départ de feu restent à déterminer.

Aucune victime n’est signalée. Les dégâts matériels pourraient en revanche être conséquents pour l’exploitation agricole concernée.