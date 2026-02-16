Bacqueville-en-Caux : un bâtiment agricole en proie aux flammes

Un feu s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans une salle de froid de 1 200 m², au sein d’un bâtiment agricole situé au Tilleul, sur la D55 à Bacqueville-en-Caux.Il abritait un stock de pommes de terre.



L’incendie a pris dans une cellule frigorifique dédiée au stockage de pommes de terre. Le bâtiment, d’une surface totale de 2 500 m², a été partiellement impacté par les flammes.