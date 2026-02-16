Connectez-vous S'inscrire

Dîner-concert : Mihlo en scène au Silo à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton



Lundi 16 Février 2026 - 19:15


La scène du Silo accueillera le vendredi 13 mars la chanteuse Mihlo pour un dîner-concert placé sous le signe de la chanson pop. Une soirée intimiste mêlant musique et restauration, dans une ambiance feutrée propice à la proximité avec l’artiste.



Installée à Verneuil d’Avre et d’Iton, dans l'Eure, la salle du Silo poursuit sa programmation régulière en invitant le public à découvrir un univers à la fois électrique, poétique et mélancolique.

Une artiste entre ombre et lumière

Dîner-concert : Mihlo en scène au Silo à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton
Les chansons de Mihlo explorent les contrastes. Elle y raconte l’histoire d’une femme d’aujourd’hui, avec sobriété, humour et fantaisie. Ses textes questionnent les codes sociaux, les rapports de pouvoir et de domination, à travers un regard intime tourné vers l’émancipation.

Accueillie en résidence au Silo en 2025, l’artiste a bénéficié d’un accompagnement artistique pour affiner sa création et renforcer sa présence scénique. Après un premier EP paru en mai 2024, un second opus est annoncé pour 2026.

La soirée s’inscrit également dans une démarche de médiation culturelle. Dans le cadre du dispositif national « Fabrique à Musique », soutenu par la SACEM, Mihlo a mené un projet d’éducation artistique avec des élèves du collège de Breteuil. Leur travail de création musicale sera restitué en amont du concert.
.

Informations pratiques

Dîner-concert vendredi 12 mars.
Ouverture des portes à 19h30.
Restauration sur place de 19h30 à 20h30.
Début du concert à 20h30.

Tarifs : 10 euros ; 7 euros pour les moins de 18 ans, étudiants, adhérents et demandeurs d’emploi.

Menu proposé (non inclus dans le billet) : lasagnes viande ou végétariennes (6 euros) et dessert crème aux œufs (2 euros).

Réservations et renseignements : www.ruche-silo.fr/concerts