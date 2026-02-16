Dîner-concert : Mihlo en scène au Silo à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

.

Les chansons de Mihlo explorent les contrastes. Elle y raconte l’histoire d’une femme d’aujourd’hui, avec sobriété, humour et fantaisie. Ses textes questionnent les codes sociaux, les rapports de pouvoir et de domination, à travers un regard intime tourné vers l’émancipation.Accueillie en résidence au Silo en 2025, l’artiste a bénéficié d’un accompagnement artistique pour affiner sa création et renforcer sa présence scénique. Après un premier EP paru en mai 2024, un second opus est annoncé pour 2026.La soirée s’inscrit également dans une démarche de médiation culturelle. Dans le cadre du dispositif national « Fabrique à Musique », soutenu par la SACEM, Mihlo a mené un projet d’éducation artistique avec des élèves du collège de Breteuil. Leur travail de création musicale sera restitué en amont du concert.