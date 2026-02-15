Vents violents, orages et crues : ce lundi, la Seine-Maritime et l’Eure en vigilance jaune

Des vents forts sont annoncés par météo France dans la journée de ce lundi - illustration
La vigilance météo s’étend sur une large partie de la Normandie. Ce lundi 16 fevrier, la Seine-Maritime est placée en vigilance jaune pour plusieurs phénomènes simultanés : vents soutenus, risque orageux et crues attendues sur certains tronçons sensibles.
Le département de l’Eure est également concerné par une vigilance jaune pour vents violents e lundi à partir de 21h, et jusqu’au lendemain soir.
Vents, orages et crues sous surveillance
En Seine-Maritime, les vents violents sont attendus jusqu’à 18h. Un risque d’orages est signalé entre 6h et 16h, avec la possibilité d’averses soutenues localement.
La vigilance crues concerne notamment l’Epte et la Seine. Des niveaux d’eau élevés sont anticipés à compter de la mi-journée, en lien avec la pleine mer, ce qui pourrait compliquer l’écoulement des eaux dans les secteurs les plus exposés.
Dans l’Eure, la vigilance jaune pour vents violents débutera à 21h et restera en vigueur jusqu’au lundi 16 février 2026 à 22h.
Les usagers sont invités à adapter leurs déplacements, à limiter les trajets non indispensables et à faire preuve de prudence, en particulier à proximité des cours d’eau et sur les axes exposés au vent.
