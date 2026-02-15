Vents violents, orages et crues : ce lundi, la Seine-Maritime et l’Eure en vigilance jaune

La vigilance météo se renforce en Normandie. Ce lundi 16 février, la Seine-Maritime cumule vents soutenus, risque orageux et surveillance des crues, tandis que l’Eure est placée en alerte pour vents violents dès la soirée. Prudence recommandée sur les routes et à proximité des cours d’eau.