Seine-Maritime : ivre au volant, il percute une clôture avec trois fusils dans le coffre

Lors des vérifications, les policiers ont découvert trois fusils et des munitions dans le véhicule - Illustration
Un véhicule Ford C-Max a terminé sa course dans une clôture de jardin, rue Ludovic-Becquet à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, dimanche en soirée. À l’arrivée des policiers, le moteur tournait encore.
Le conducteur, âgé de 46 ans et domicilié à Saint-Étienne-du-Rouvray, présentait des signes manifestes d’alcoolisation, relate une source policière. L'homme a reconnu avoir consommé plusieurs bières avant de prendre le volant. Le dépistage s’est révélé positif. Conduit au commissariat, il a soufflé 1,03 mg/l d’air expiré lors du premier contrôle, puis 1,02 mg/l au second, soit plus de 2g/l dans le sang,
Trois fusils et des munitions
Lors des vérifications, les fonctionnaires ont découvert deux malles contenant trois fusils, ainsi qu’un sac à dos renfermant des munitions. L’intéressé a présenté une licence de tir sportif valide pour la saison 2025-2026. Les armes et les cartouches ont toutefois été saisies dans le cadre de la procédure.
Interpellé peu après les faits, le quadragénaire a été placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de maîtrise. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative.
Le véhicule, dépourvu de contrôle technique en cours de validité, a été immobilisé puis conduit en fourrière.
