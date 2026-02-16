Seine-Maritime : ivre au volant, il percute une clôture avec trois fusils dans le coffre

Un homme de 46 ans a été interpellé après un accident matériel à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Contrôlé avec plus d’un gramme d’alcool par litre d’air expiré, il transportait également - tout à fait légalement - plusieurs armes et des munitions.