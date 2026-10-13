Après la mort d’un agent sur l’A13, une campagne pour protéger les intervenants des routes

Une campagne nationale rappelle jusqu’au 8 novembre les gestes qui protègent les agents des routes. En Normandie, un salarié de Sanef a été mortellement percuté début octobre sur l’A13.

Publié le Mardi 13 Octobre 2026 à 07:48