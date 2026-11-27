Le Havre : un homme intoxiqué par les fumées dans un incendie d’appartement

Légèrement intoxiqué par les fumées, un homme de 37 ans a été conduit aux urgences de l’hôpital Monod par l’es sapeurs-pompiers - illustration Adobe Stock

Un homme de 37 ans a été hospitalisé cette nuit de jeudi à vendredi après un feu de cuisine dans un immeuble collectif, rue Paul-Verlaine, au Havre.

Publié le Vendredi 27 Novembre 2026 à 02:52 Mis à jour : 27/11 - 02:59