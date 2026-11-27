Dix-neuf sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés ce vendredi 27 novembre, vers 1h35, pour un incendie dans un immeuble d’habitation, rue Paul-Verlaine, au Havre (Seine-Maritime).
À leur arrivée, les secours ont localisé le foyer dans la cuisine d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble qui en compte cinq.
À leur arrivée, les secours ont localisé le foyer dans la cuisine d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble qui en compte cinq.
Un homme transporté à l’hôpital
Les soldats du feu ont maîtrisé l’incendie à l’aide d’une lance et porté assistance à un homme de 37 ans, qui avait quitté les lieux par ses propres moyens.
Intoxiquée par les fumées, la victime a été transportée en urgence relative à l’hôpital Jacques-Monod.
Les sapeurs-pompiers ont ensuite procédé à la ventilation des locaux et à des mesures de contrôle de l’atmosphère. L’origine du départ de feu n’a pas été précisée.
Intoxiquée par les fumées, la victime a été transportée en urgence relative à l’hôpital Jacques-Monod.
Les sapeurs-pompiers ont ensuite procédé à la ventilation des locaux et à des mesures de contrôle de l’atmosphère. L’origine du départ de feu n’a pas été précisée.
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