A13 fermée dès ce dimanche soir : les itinéraires pour rejoindre la Normandie et les conditions de gratuité de l’A14

Pour rejoindre les Yvelines, Rouen, Évreux ou Caen depuis la capitale (porte de Saint-Cloud), les conducteurs devront modifier leurs habitudes à partir de ce dimanche soir. .

L’autoroute A13 sera coupée à partir de ce dimanche 15 novembre, à 22 heures, dans le sens Paris-Rouen. Pour contourner le tunnel de Saint-Cloud, les automobilistes pourront notamment emprunter l’A14, gratuite en semaine dès lundi pour les voitures et les deux-roues. Voici ce qu’il faut savoir avant de prendre la route.

Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 à 14:50 Mis à jour : 15/11 - 18:04