A13 fermée dès ce dimanche soir : les itinéraires pour rejoindre la Normandie et les conditions de gratuité de l’A14

C’est un changement majeur pour les déplacements entre Paris, les Yvelines et la Normandie. À compter de ce dimanche 15 novembre à 22 heures, l’A13 sera fermée dans le sens Paris-province, entre le boulevard périphérique et l’échangeur de Vaucresson, soit environ huit kilomètres. Une interruption qui doit se prolonger jusqu’à la fin août 2027, avec une réouverture programmée le 1er septembre à 5 h 30.
En cause : les travaux de confortement du tunnel de Saint-Cloud, dont certaines parties remontent aux années 1930. Ce chantier doit renforcer la sécurité de l'ouvrage et permettre le passage, en 2027, du tunnelier de la future ligne 15 Ouest du Grand Paris Express. L'autoroute restera accessible dans le sens Normandie-Paris pendant la majeure partie des travaux, avant des fermetures également prévues durant l'été 2027.
En cause : les travaux de confortement du tunnel de Saint-Cloud, dont certaines parties remontent aux années 1930. Ce chantier doit renforcer la sécurité de l'ouvrage et permettre le passage, en 2027, du tunnelier de la future ligne 15 Ouest du Grand Paris Express. L'autoroute restera accessible dans le sens Normandie-Paris pendant la majeure partie des travaux, avant des fermetures également prévues durant l'été 2027.
► Deux itinéraires pour contourner la fermeture
Pour rejoindre Rouen, Évreux ou Caen depuis la capitale, les conducteurs devront modifier leurs habitudes. Les services de l'État recommandent deux itinéraires principaux :
Ces déviations risquent d'entraîner une hausse sensible du trafic sur les axes de report, particulièrement aux heures de pointe. Aucun temps de parcours supplémentaire précis n'a été annoncé.
- Par l'A14 :rejoindre la RN13 puis l'A14, qui permet de retrouver l'A13 plus à l'ouest, dans le secteur d'Orgeval.
- Par le sud de Paris : emprunter la RD910 puis la RN118, avant de rejoindre, selon la destination, l'A86, la RN12, l'A12 et enfin l'A13.
► L'A14 gratuite dès lundi, mais uniquement vers la Normandie
C'est la principale mesure destinée à faciliter les déplacements. À partir du lundi 16 novembre, l'A14 sera gratuite dans le sens Paris-province, 24 heures sur 24, du lundi au vendredi, hors jours fériés. Cette disposition exceptionnelle, décidée par le gouvernement, s'appliquera jusqu'en juin 2027.
Elle concernera les voitures particulières, les deux-roues motorisés et les véhicules légers relevant des classes 1, 2 et 5. La gratuité sera appliquée au péage de Montesson et à la sortie de Chambourcy.
Aucune inscription, aucun abonnement et aucune démarche ne seront nécessaires. Pour les automobilistes équipés d'un badge de télépéage, le passage sera enregistré normalement, mais le relevé affichera un montant de zéro euro.
Attention toutefois : l'A14 restera payante les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que tous les jours dans le sens Normandie-Paris.
Elle concernera les voitures particulières, les deux-roues motorisés et les véhicules légers relevant des classes 1, 2 et 5. La gratuité sera appliquée au péage de Montesson et à la sortie de Chambourcy.
Aucune inscription, aucun abonnement et aucune démarche ne seront nécessaires. Pour les automobilistes équipés d'un badge de télépéage, le passage sera enregistré normalement, mais le relevé affichera un montant de zéro euro.
Attention toutefois : l'A14 restera payante les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que tous les jours dans le sens Normandie-Paris.
► Péage sans barrière : attention aux passages payants
L'A14 fonctionne désormais avec un système de péage en flux libre. Les véhicules passent sous des portiques sans s'arrêter.
Pour les trajets bénéficiant de la gratuité, rien ne sera à régler. En revanche, pour les passages payants, les conducteurs sans badge devront effectuer leur règlement dans les 72 heures sur le site [Sanef](https://www.sanef.com?utm_source=chatgpt.com).
Pour les trajets bénéficiant de la gratuité, rien ne sera à régler. En revanche, pour les passages payants, les conducteurs sans badge devront effectuer leur règlement dans les 72 heures sur le site [Sanef](https://www.sanef.com?utm_source=chatgpt.com).
► Des perturbations dès ce dimanche soir sur le périphérique
La mise en place du chantier entraînera également des restrictions de circulation dans la nuit de dimanche à lundi. Le périphérique extérieur sera notamment fermé entre la porte de la Muette et l'accès à l'A13, dans le cadre des opérations de balisage prévues entre 22 heures et 4 h 30.
Le périphérique intérieur sera également concerné entre le quai d'Issy et l'accès à l'autoroute, selon des horaires distincts. La bretelle d'accès à l'A13 depuis la porte d'Auteuil sera fermée à partir de 4 heures.
Les conducteurs sont invités à consulter les conditions de circulation avant leur départ sur [Sytadin](https://www.sytadin.fr?utm_source=chatgpt.com), le service d'information routière en Île-de-France.
Le périphérique intérieur sera également concerné entre le quai d'Issy et l'accès à l'autoroute, selon des horaires distincts. La bretelle d'accès à l'A13 depuis la porte d'Auteuil sera fermée à partir de 4 heures.
Les conducteurs sont invités à consulter les conditions de circulation avant leur départ sur [Sytadin](https://www.sytadin.fr?utm_source=chatgpt.com), le service d'information routière en Île-de-France.
► Des transports en commun renforcés
Pour limiter les conséquences de cette fermeture, Île-de-France Mobilités prévoit également des renforts sur plusieurs lignes de cars, notamment l'Express A14 et les lignes 7820, 7821 et 7822. Cinq passages supplémentaires sont annoncés aux heures de pointe sur l'Express A14, tandis que cinq cars supplémentaires doivent permettre d'accueillir 300 voyageurs de plus sur les autres lignes.
Sur le réseau ferroviaire, des mesures sont également prévues pour renforcer la fiabilité des circulations et limiter les conséquences d'éventuels incidents.
Sur le réseau ferroviaire, des mesures sont également prévues pour renforcer la fiabilité des circulations et limiter les conséquences d'éventuels incidents.