À Rouen, le port du masque est désormais obligatoire jusqu’au 30 septembre

Le port du masque est désormais imposé à Rouen ainsi que, dans certains cas, dans les soixante-et-onze communes de la Métropole Rouen Normandie. La mesure s’applique aux personnes de 11 ans et plus et entre en vigueur ce jeudi 13 août pour une durée prévue jusqu’au 30 septembre.



Le préfet de la Seine-Maritime a pris, ce mercredi. deux arrêtés portant obligation de port du masque, en accord avec Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie et à travers lui les élus locaux.



Dans un communiqué de presse, la préfecture détaille comment s’applique cette mesure et quels sont les secteurs concernés par le port du masque :



À Rouen

> Rive droite, dans le centre-ville au sein du périmètre délimité (voir le plan ci-dessus), étant précisé que les rues délimitant ce périmètre ne sont pas comprises dans cette obligation sur les quais bas en bord de seine, rive droite (du pont Corneille au pont Flaubert) et rive gauche (du pont Corneille au pont Guillaume-le-Conquérant), sauf entre 5h et 10h pour permettre la pratique du sport et du jogging.



> Rive gauche

• dans le parc Grammont ;

• dans le jardin des plantes ;

• dans un secteur situé autour du centre commercial Saint-Sever, au sein du périmètre (voir le plan ci-dessous), étant entendu que les rues délimitant ce périmètre ne sont pas comprises dans cette obligation, à l'exception de la rue Lafayette, la rue d’Elbeuf et l'avenue Champlain.