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Tags : Rouen, Seine-Maritime


A Rouen, l'auteur présumé de vols dans des bars interpellé par la brigade anti-criminalité


Un homme de 27 ans a été placé en garde à vue en début de nuit, hier mercredi à Rouen. Il est soupçonné de vols dans des débits de boissons et de rébellion lors de son interpellation.


Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 à 11:23


A Rouen, l'auteur présumé de vols dans des bars interpellé par la brigade anti-criminalité
Légende : Le suspect a été interpellé par des policiers de la brigade anti-criminalité - Illustration 

Des sacs et des effets personnels ont été dérobés ce mercredi 28 octobre, vers 23 heures, dans des débits de boissons du secteur du quai Cavelier-de-la-Salle, à Rouen.

Avisés, les policiers de la brigade anticriminalité ont interpellé un suspect une quinzaine de minutes plus tard. Selon la police, celui-ci a tenté de prendre la fuite avant d’être maîtrisé au sol.

Des cartes bancaires et un téléphone retrouvés

L’homme était en possession de cartes bancaires et d’un téléphone portable dérobés. Sans domicile fixe, mais résidant habituellement à Rouen, il a été placé en garde à vue pour les vols présumés et pour rébellion.

Les vérifications ont également révélé qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
 

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