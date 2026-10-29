A Rouen, l'auteur présumé de vols dans des bars interpellé par la brigade anti-criminalité

Un homme de 27 ans a été placé en garde à vue en début de nuit, hier mercredi à Rouen. Il est soupçonné de vols dans des débits de boissons et de rébellion lors de son interpellation.

Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 à 11:23