A Fécamp, un demi-tour interdit coûte son permis de conduire à une sexagénaire alcoolisée

Une automobiliste a été placée en garde à vue dans la nuit du 2 au 3 octobre au commissariat de Fécamp (Seine-Maritime). Elle présentait un taux de 0,69 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

Publié le Lundi 5 Octobre 2026 à 12:05