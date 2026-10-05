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Tags : Fécamp, Seine-Maritime


A Fécamp, un demi-tour interdit coûte son permis de conduire à une sexagénaire alcoolisée


Une automobiliste a été placée en garde à vue dans la nuit du 2 au 3 octobre au commissariat de Fécamp (Seine-Maritime). Elle présentait un taux de 0,69 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.


Publié le Lundi 5 Octobre 2026 à 12:05


La conductrice a été contrpôlée à la suite d'une infraction au code de la route - Illustration © DGPN
La conductrice a été contrpôlée à la suite d'une infraction au code de la route - Illustration © DGPN
Un demi-tour sur une ligne continue a attiré l’attention des policiers en patrouille, vers 1 h 20. Les fonctionnaires ont actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux pour contrôler la voiture, qui s’est arrêtée boulevard de la République, à Fécamp.

Une forte odeur d’alcool se dégageait de l’habitacle. La conductrice, âgée de 60 ans, a d’abord assuré ne pas avoir consommé d’alcool. Selon la police, elle avait toutefois du mal à s’exprimer.

Rétention immédiate du permis

Le dépistage d’alcoolémie s’est révélé positif. L’automobiliste a finalement  reconnu avoir consommé de l'alcool. La mesure à l’éthylomètre a établi un taux de 0,69 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit un peu moins de 1,40 g par litre de sang.

Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative immédiate et elle a été placée en garde à vue.

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