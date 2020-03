L’intervention du Président de la République était attendue ce lundi soir. Comme on pouvait s’en douter, pour ralentir la propagation du coronavirus (148 morts en France), Emmanuel Macron a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. « Nous sommes en guerre sanitaire contre le COVID-19 », a martelé le chef de l’État.



Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 heures, pour quinze jours minimum. Il pourra être reconduit si nécessaire.