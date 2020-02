Yvelines : tentative de cambriolage dans une station Total à Mantes, deux suspects interpellés

Deux individus, soupçonnés d’une tentative de vol par effraction, ont été interpellés ce lundi 17 février à Mantes-la-Jolie (Yvelines).





A 23h20, le commissariat de police est avisé par un passant de la présence suspecte de deux hommes avec des lampes torches au niveau de la station Total sur la D113. Les policiers vont sur place et interpellent les suspects, âgés de 24 et 28 ans et domiciliés à Mantes-la-Jolie.



Lors des constatations, les fonctionnes remarquent que la porte fenêtre a été fraîchement cassée.



Les deux hommes ont été placés en garde à vue.