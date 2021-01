Yvelines : les policiers font feu sur une voiture volée, le conducteur de 16 ans est interpellé

A la vue des forces de l’ordre, l’automobiliste percute les véhicules l’entourant et prend la fuite à toute allure. Deux policiers se retrouvent alors bloqués et tirent leurs à plusieurs reprises sur le véhicule suspect. Ce dernier continue sa course poursuivi par le véhicule de police.



La Citroën se retrouve un peu loin de nouveau bloquée dans la circulation, les policiers réitèrent les injonctions de s’arrêter et tentent de briser la vitre de voiture.



Le fuyard effectue de nouvelles manœuvres dangereuses pour s’extirper de cette situation. A cet instant, les gardiens de la paix font usage à nouveau de leur arme de service, mais le chauffard après avoir tenté de les renverser, parvient à s’échapper : il finit par abandonner le véhicule préférant prendre la fuite à pied.