Yvelines : heurts entre jeunes et policiers dans deux cités, à Chanteloup et La Verrière

Des heurts entre des jeunes et la police ont éclaté dans la soirée d’hier (mercredi) a Chanteloup-les-Vignes et La Verrière (Yvelines).



Dans les deux cas, les forces de l’ordre ont été la cible de jets de projectiles et de tirs de mortier d’artifice. A Chanteloup, les faits sont survenus vers 19h45 dans la cité de la Noé, place du Trident.