Yvelines : extorsion aggravée d’un téléphone portable, deux suspects arrêtés à Aubergenville

Samedi, un jeune homme s’est présenté à l’accueil du commissariat de Mantes-la-Jolie (Yvelines) pour signaler avoir été victime du vol avec violences de son téléphone portable.



L’adolescent, âgé de 16 ans, a raconté aux policiers avoir fixé un rendez-vous avec un homme intéressé par l’acquisition de son téléphone portable. Mais au moment de la transaction, le pseudo acheteur a sorti une arme de poing et l’a menacé l’obligeant ainsi à lui remettre son téléphone. Le braqueur a pris la fuite à pied.



La victime a découvert un peu plus tard que son téléphone était en vente sur le site LeBonCoin. Il a alors fixé un rendez-vous avec le vendeur, à Aubergenville. Sur place, il a été victime de violences par deux inconnus. Grâce au signalement fourni par la victime, les auteurs ont pu être retrouvés et interpellés en possession du téléphone portable volé à l’adolescent.



Les mis en cause, âgés de 18 et 19 ans et domiciliés à Aubergenville et aux Mureaux, ont été placés en garde à vue pour extorsion aggravée.