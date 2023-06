Yvelines. Une voiture s'encastre dans l'arrière d'un poids-lourd sur l'A10, son conducteur est décédé

Un accident mortel s'est produit à la mi-journée, jeudi 29 juin, sur l'autoroute A10 dans le sens Orléans vers Paris. Un poids-lourd et un véhicule de tourisme sont entrés en collision à hauteur d'Allainville-aux-Bois et de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines). Selon les premières constatations, la voiture s'est encastrée dans l'arrière du camion après l'avoir percuté de plein fouet.



Le conducteur du véhicule a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers. Il était alors en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ne sont pas parvenus à le réanimer, son décès a été déclaré sur place par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Rambouillet.