Yvelines. Un litige oppose quatre mineurs, dont deux jeunes filles armées d'un couteau à Mantes-la-Jolie

Sur place, les policiers ont pu établir, à partir des déclarations des protagonistes, que les deux jeunes filles de 16 et 17 ans avaient agressé et menacé avec un couteau à pain deux garçons de 16 et 17 ans, à propos d'un litige avec le petit frère des adolescentes., précise une source policière.



Les victimes sont parvenus à désarmer leurs agresseuses. Mais l'un des deux a été blessé au niveau d'un bras avec la lame du couteau. Il a été transporté à l'hôpital François-Quesnay. Les deux jeunes filles, souffrant de contusions, ont également été conduites vers le même hôpital. Quant au deuxième garçon âgé de 16 ans, il a été interpellé et placé en garde à vue.



Une enquête pour violences volontaires en réunion avec arme a été ouverte.