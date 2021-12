Yvelines. Les cambrioleurs d’une supérette interpellés en flagrant délit à Versailles

Un équipage de la brigade anticriminalité est arrivé rapidement sur place et a interpellé un suspect qui semblait faire le guet devant la boutique. Un deuxième a été appréhendé à l’intérieur du magasin d’alimentation.



Les deux cambrioleurs, des mineurs isolés de 16 et 17 ans et sans domicile fixe selon leurs déclarations ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.



Les constatations ont permis d’établir que la porte de la supérette avait été fracturée.