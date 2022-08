Yvelines. En garde à vue pour provocation à l’émeute lors de son interpellation à Plaisir

Un adolescent de 15 ans a été interpellé à Plaisir (Yvelines) pour outrage et provocation à l’émeute.



Hier, peu avant 18 heures, rue Maximilien de Robespierre, dans le quartier du Valibout, des policiers ont été pris à partir par un jeune homme qui les a insultés. Ce dernier a alors incité les passants à empêcher son interpellation.



Un groupe d’une vingtaine d’individus hostiles s’est formé et a pris à partie les forces de l’ordre qui ont dû répliquer au moyen de leur armement collectif (lacrymogène et balles de défense). Les assaillants ont été dispersés, sans faire de blessé.



Le mis en cause, domicilié a Plaisir, a été placé en garde à vue.